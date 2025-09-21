JEP L’Hôtel de Ville, une plongée dans la vie municipale Parvis de l’Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte

Parvis de l’Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Découvrez les coulisses de la vie municipale dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

Entrez dans les coulisses de la vie municipale à travers une visite commentée de l’Hôtel de ville, en présence de Monsieur le Maire et des élus de la commune.

L’histoire de la mairie remonte à 1471, lorsque le roi Louis XI érige la ville en commune. L’Hôtel de ville, occupe depuis 1894 une élégante demeure bourgeoise bâtie en 1864 sur les vestiges de l’ancien couvent des Cordeliers.

Au fil de la déambulation, vous découvrirez des lieux emblématiques comme la salle des mariages ou encore le bureau de Monsieur le Maire où les élus, vous feront découvrir le rôle d’un conseil municipal, le fonctionnement de la collectivité et les grandes missions de la vie publique locale.

Une immersion privilégiée dans l’histoire et le présent de votre mairie ! .

Parvis de l’Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr

English :

Take a behind-the-scenes look at municipal life as part of the European Heritage Days!

German :

Werfen Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals einen Blick hinter die Kulissen des Gemeindelebens!

Italiano :

Date uno sguardo dietro le quinte della vita comunale nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

Eche un vistazo entre bastidores a la vida municipal en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio

