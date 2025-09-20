JEP L’Hydro, musée maritime Rue de la Victoire (Intra-Muros) Saint-Malo
JEP L’Hydro, musée maritime Rue de la Victoire (Intra-Muros) Saint-Malo samedi 20 septembre 2025.
JEP L’Hydro, musée maritime
Rue de la Victoire (Intra-Muros) Chapelle de la Victoire Saint-Malo Ille-et-Vilaine
À l’occasion des JEP et dans le cadre du cycle « Les acteurs du projets », L’Hydro musée maritime vous propose une rencontre avec Philippe Sartori, conservateur du Patrimoine. Il vous présentera le parcours de référence du futur musée.
Un rendez-vous à ne pas manquer si vous voulez découvrir le contenu et l’organisation spatiale de l’exposition permanente.
Il sera également possible de visiter le site du futur musée. Ce futur musée; positionné sur le site de l’ancienne Ecole nationale supérieure maritime de Saint-Malo, entend incarner la mémoire vivante de la ville et son lien indissociable avec l’océan.
Pour la conférence
À partir de 13 ans.
De 16 à 17h30
Gratuit
Infos et réservation auprès du Pôle culturel La Grande Passerelle au 02 99 40 78 00
Pour la visite du site du musée
Départs à 14h, 15h30 et 17h
Durée 1h30
Gratuit
Infos et réservation auprès du Pôle culturel La Grande Passerelle au 02 99 40 78 00 .
