JEP L’Hydro, musée maritime Rue de la Victoire (Intra-Muros) Saint-Malo

Rue de la Victoire (Intra-Muros) Chapelle de la Victoire Saint-Malo Ille-et-Vilaine

À l’occasion des JEP et dans le cadre du cycle « Les acteurs du projets », L’Hydro musée maritime vous propose une rencontre avec Philippe Sartori, conservateur du Patrimoine. Il vous présentera le parcours de référence du futur musée.

Un rendez-vous à ne pas manquer si vous voulez découvrir le contenu et l’organisation spatiale de l’exposition permanente.

Il sera également possible de visiter le site du futur musée. Ce futur musée; positionné sur le site de l’ancienne Ecole nationale supérieure maritime de Saint-Malo, entend incarner la mémoire vivante de la ville et son lien indissociable avec l’océan.

Pour la conférence

À partir de 13 ans.

De 16 à 17h30

Gratuit

Infos et réservation auprès du Pôle culturel La Grande Passerelle au 02 99 40 78 00

Pour la visite du site du musée

Départs à 14h, 15h30 et 17h

Durée 1h30

Gratuit

Infos et réservation auprès du Pôle culturel La Grande Passerelle au 02 99 40 78 00 .

Rue de la Victoire (Intra-Muros) Chapelle de la Victoire Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

