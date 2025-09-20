JEP LUNEL 2025 VISITE DE LA CHAPELLE DES PENITENTS Lunel

70 Rue Henri de Bornier Lunel Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Créneaux de visite proposés

=> samedi 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

=> dimanche 21 septembre de 10h à 13h

Visite de la chapelle, découverte du dernier pan des remparts de la ville et des vitraux, dont celui réalisé par Clotilde Gontel, maître-verrier, d’après les carnets de Jean Hugo. L’histoire de l’édifice et de ses travaux de restauration, ainsi que celle des pénitents blancs de Lunel vous seront également présentées à cette occasion.

Gratuit.

Renseignements au 06 87 17 48 01 .

70 Rue Henri de Bornier Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 87 17 48 01

English :

Suggested visiting times:

=> Saturday September 20, 10am to 12pm and 2pm to 6pm

=> Sunday, September 21, 10am to 1pm

German :

Vorgeschlagene Zeitfenster für Besichtigungen

=> Samstag, 20. September von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr

=> Sonntag, 21. September, von 10 bis 13 Uhr

Italiano :

Orari di visita consigliati:

=> Sabato 20 settembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

=> Domenica 21 settembre dalle 10.00 alle 13.00

Espanol :

Horarios de visita propuestos:

=> sábado 20 de septiembre de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00

=> domingo 21 de septiembre de 10.00 a 13.00 horas

