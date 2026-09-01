JEP Lycée Théodore de Banville Lycée Théodore de Banville Moulins

Informations pratiques

Moulins

JEP Lycée Théodore de Banville

Lycée Théodore de Banville 12 cours Vincy D’indy Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le lycée ouvre ses portes. Présentation d’une lettre manuscrite du poète Théodore de Banville de 1884 que le lycée a eu en don du mécène ancien banvilien et antiquaire Alain Ginet

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Lycée Théodore de Banville 12 cours Vincy D’indy Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 26 42

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English :

To mark European Heritage Days, the high school is opening its doors. Presentation of a handwritten letter by the poet Théodore de Banville from 1884, which the high school received as a gift from Alain Ginet, a former Banville student and antique dealer.

L’événement JEP Lycée Théodore de Banville Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région