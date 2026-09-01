JEP Lycée Théodore de Banville Lycée Théodore de Banville Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Lycée Théodore de Banville · Moulins
Informations pratiques
Moulins
JEP Lycée Théodore de Banville
Lycée Théodore de Banville 12 cours Vincy D’indy Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le lycée ouvre ses portes. Présentation d’une lettre manuscrite du poète Théodore de Banville de 1884 que le lycée a eu en don du mécène ancien banvilien et antiquaire Alain Ginet
.
Lycée Théodore de Banville 12 cours Vincy D’indy Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 26 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark European Heritage Days, the high school is opening its doors. Presentation of a handwritten letter by the poet Théodore de Banville from 1884, which the high school received as a gift from Alain Ginet, a former Banville student and antique dealer.
L’événement JEP Lycée Théodore de Banville Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Moulins (Allier)
- Visite architecturale Entre cour et jardin Musée de l’illustration jeunesse Moulins 16 septembre 2026
- Workshop et bal country place de Lattre de Tassigny Moulins 17 septembre 2026
- Les Cultissimes au cinéma Cinéma CGR Moulins Moulins 17 septembre 2026
- JEP Opération Levez les yeux Hôtel Demoret Moulins 18 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition, Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin, Moulins 18 septembre 2026