UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Moulins

JEP Lycée Théodore de Banville Lycée Théodore de Banville Moulins

samedi 19 septembre 2026 · Lycée Théodore de Banville · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Lycée Théodore de Banville
Adresse
12 cours Vincy D'indy
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

JEP Lycée Théodore de Banville

Lycée Théodore de Banville 12 cours Vincy D’indy Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le lycée ouvre ses portes. Présentation d’une lettre manuscrite du poète Théodore de Banville de 1884 que le lycée a eu en don du mécène ancien banvilien et antiquaire Alain Ginet
  .

Lycée Théodore de Banville 12 cours Vincy D’indy Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 26 42 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark European Heritage Days, the high school is opening its doors. Presentation of a handwritten letter by the poet Théodore de Banville from 1884, which the high school received as a gift from Alain Ginet, a former Banville student and antique dealer.

L’événement JEP Lycée Théodore de Banville Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région

À voir aussi à Moulins (Allier)