JEP | Maison Brillet Laissez-vous enchanter par son marché de créateurs Maison Brillet Graves-Saint-Amant

JEP | Maison Brillet Laissez-vous enchanter par son marché de créateurs

Maison Brillet 22 route des graves Graves-Saint-Amant Charente

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Profitez d’une belle dégustation et des démonstrations des créateurs artisans qui jalonneront tout le week-end !

Maison Brillet 22 route des graves Graves-Saint-Amant 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 01 10 10

English : JEP | Maison Brillet: Let yourself be enchanted by its creators’ market

Enjoy tastings and demonstrations by craftspeople and artisans all weekend long!

German :

Genießen Sie eine schöne Verkostung und die Vorführungen der Kunsthandwerker, die das ganze Wochenende über stattfinden werden!

Italiano :

Godetevi una sessione di degustazione e le dimostrazioni di artigiani creativi per tutto il fine settimana!

Espanol :

Disfrute de una sesión de degustación y demostraciones de creativos artesanos durante todo el fin de semana

