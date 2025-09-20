JEP | Maison Brillet Laissez-vous enchanter par son marché de créateurs Maison Brillet Graves-Saint-Amant
JEP | Maison Brillet Laissez-vous enchanter par son marché de créateurs Maison Brillet Graves-Saint-Amant samedi 20 septembre 2025.
JEP | Maison Brillet Laissez-vous enchanter par son marché de créateurs
Maison Brillet 22 route des graves Graves-Saint-Amant Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Profitez d’une belle dégustation et des démonstrations des créateurs artisans qui jalonneront tout le week-end !
.
Maison Brillet 22 route des graves Graves-Saint-Amant 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 01 10 10
English : JEP | Maison Brillet: Let yourself be enchanted by its creators’ market
Enjoy tastings and demonstrations by craftspeople and artisans all weekend long!
German :
Genießen Sie eine schöne Verkostung und die Vorführungen der Kunsthandwerker, die das ganze Wochenende über stattfinden werden!
Italiano :
Godetevi una sessione di degustazione e le dimostrazioni di artigiani creativi per tutto il fine settimana!
Espanol :
Disfrute de una sesión de degustación y demostraciones de creativos artesanos durante todo el fin de semana
L’événement JEP | Maison Brillet Laissez-vous enchanter par son marché de créateurs Graves-Saint-Amant a été mis à jour le 2025-08-29 par Destination Cognac