JEP Maison de la Batellerie Maison de la Batellerie Le Veurdre

samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Batellerie · Le Veurdre

Informations pratiques

Le Veurdre

JEP Maison de la Batellerie

Maison de la Batellerie 3-5 rue du Trou Gandou Le Veurdre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’histoire de la batellerie au Veurdre à travers une collection consacrée au commerce sur l’Allier, aux hommes et aux bateaux qui ont faconné la rivière.

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Maison de la Batellerie 3-5 rue du Trou Gandou Le Veurdre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 43 82 lachavannee@orange.fr

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English :

Discover the history of river transport on the Veurdre through a collection dedicated to trade on the Allier, and to the people and boats that have shaped the river.

L’événement JEP Maison de la Batellerie Le Veurdre a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région