JEP | Maison de la Lieutenance Maison de la Lieutenance Cognac

Maison de la Lieutenance 5 rue Grande Cognac Charente
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Nous vous invitons à découvrir la Maison de la Lieutenance, un lieu intimiste et chargé d’histoire, datant de 1492.
Maison de la Lieutenance 5 rue Grande Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine
English : JEP | Maison de la Lieutenance
We invite you to discover the Maison de la Lieutenance, an intimate setting steeped in history, dating back to 1492.
German :
Wir laden Sie ein, das Maison de la Lieutenance zu entdecken, einen intimen und geschichtsträchtigen Ort aus dem Jahr 1492.
Italiano :
Vi invitiamo a scoprire la Maison de la Lieutenance, un ambiente intimo e ricco di storia, risalente al 1492.
Espanol :
Le invitamos a descubrir la Maison de la Lieutenance, un marco íntimo cargado de historia, que se remonta a 1492.
