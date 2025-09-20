JEP | Maison de la Lieutenance Maison de la Lieutenance Cognac

JEP | Maison de la Lieutenance Maison de la Lieutenance Cognac samedi 20 septembre 2025.

JEP | Maison de la Lieutenance

Maison de la Lieutenance 5 rue Grande Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Nous vous invitons à découvrir la Maison de la Lieutenance, un lieu intimiste et chargé d’histoire, datant de 1492.

.

Maison de la Lieutenance 5 rue Grande Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

English : JEP | Maison de la Lieutenance

We invite you to discover the Maison de la Lieutenance, an intimate setting steeped in history, dating back to 1492.

German :

Wir laden Sie ein, das Maison de la Lieutenance zu entdecken, einen intimen und geschichtsträchtigen Ort aus dem Jahr 1492.

Italiano :

Vi invitiamo a scoprire la Maison de la Lieutenance, un ambiente intimo e ricco di storia, risalente al 1492.

Espanol :

Le invitamos a descubrir la Maison de la Lieutenance, un marco íntimo cargado de historia, que se remonta a 1492.

L’événement JEP | Maison de la Lieutenance Cognac a été mis à jour le 2025-09-13 par Destination Cognac