Informations pratiques

Hettange-Grande

JEP – Maison de la Nature et du Tourisme

1 Allée Renevier Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir gratuitement la Maison de la Nature et du Tourisme, un lieu incontournable pour tous les curieux de nature ! Mascottes, écrans interactifs, salle immersive, activités ludiques, collection de fossiles, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !Tout public

0 .

1 Allée Renevier Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 48 05 mnt@cc-ce.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come explore the Maison de la Nature et du Tourisme for free—a must-see for anyone curious about nature! Mascots, interactive screens, an immersive room, fun activities, and a fossil collection—there’s something for every taste and every age!

L’événement JEP – Maison de la Nature et du Tourisme Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-09-04 par OT CATTENOM ET ENVIRONS