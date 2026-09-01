JEP – Maison de la Nature et du Tourisme Hettange-Grande
samedi 19 septembre 2026 · Hettange-Grande
Informations pratiques
Hettange-Grande
JEP – Maison de la Nature et du Tourisme
1 Allée Renevier Hettange-Grande Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir gratuitement la Maison de la Nature et du Tourisme, un lieu incontournable pour tous les curieux de nature ! Mascottes, écrans interactifs, salle immersive, activités ludiques, collection de fossiles, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !Tout public
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1 Allée Renevier Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 48 05 mnt@cc-ce.com
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English :
Come explore the Maison de la Nature et du Tourisme for free—a must-see for anyone curious about nature! Mascots, interactive screens, an immersive room, fun activities, and a fossil collection—there’s something for every taste and every age!
L’événement JEP – Maison de la Nature et du Tourisme Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-09-04 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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