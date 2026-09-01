Informations pratiques

Saint-Amand-sur-Ornain

JEP – Maison des Leuques “Pierre Legeay”

44 Grande Rue Saint-Amand-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Atelier de réalisation de poterie et de mosaïque

Visite guidée du site de Nasium à 15h

Atelier de jeux gallo-romains

Démonstration de tirs d’artillerie romaine

Atelier de démonstration de réalisation de peinture à l’ocre pour les bois extérieurs (recette antique, économique et durable)

Samedi 19 septembre de 13h30 à 18h

Contact : lesleuques55@free.frTout public

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44 Grande Rue Saint-Amand-sur-Ornain 55500 Meuse Grand Est lesleuques55@free.fr

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English :

Pottery and Mosaic Workshop

Guided tour of the Nasium site at 3:00 p.m.

Gallo-Roman Games Workshop

Demonstration of Roman Artillery Fire

Workshop demonstrating ochre painting for exterior wood (an ancient, economical, and sustainable technique)

Saturday, September 19, from 1:30 p.m. to 6:00 p.m.

Contact: lesleuques55@free.fr

L’événement JEP – Maison des Leuques “Pierre Legeay” Saint-Amand-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE