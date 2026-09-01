JEP – Maison des Leuques “Pierre Legeay” Saint-Amand-sur-Ornain
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Amand-sur-Ornain
Informations pratiques
Saint-Amand-sur-Ornain
JEP – Maison des Leuques “Pierre Legeay”
44 Grande Rue Saint-Amand-sur-Ornain Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Atelier de réalisation de poterie et de mosaïque
Visite guidée du site de Nasium à 15h
Atelier de jeux gallo-romains
Démonstration de tirs d’artillerie romaine
Atelier de démonstration de réalisation de peinture à l’ocre pour les bois extérieurs (recette antique, économique et durable)
Samedi 19 septembre de 13h30 à 18h
Contact : lesleuques55@free.frTout public
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44 Grande Rue Saint-Amand-sur-Ornain 55500 Meuse Grand Est lesleuques55@free.fr
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English :
Pottery and Mosaic Workshop
Guided tour of the Nasium site at 3:00 p.m.
Gallo-Roman Games Workshop
Demonstration of Roman Artillery Fire
Workshop demonstrating ochre painting for exterior wood (an ancient, economical, and sustainable technique)
Saturday, September 19, from 1:30 p.m. to 6:00 p.m.
Contact: lesleuques55@free.fr
L’événement JEP – Maison des Leuques “Pierre Legeay” Saint-Amand-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE