JEP – Maison des Polders Lieu-dit Les Quatre Salines Roz-sur-Couesnon

Informations pratiques

Roz-sur-Couesnon

JEP – Maison des Polders

Lieu-dit Les Quatre Salines 3 rue des Mondrins Roz-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Installée au sein d’un bâtiment du XVIIè siècle entièrement restauré, la Maison des Polders est un espace muséographique qui propose aux visiteurs de découvrir la richesse du patrimoine naturel, culturel et paysager dans la baie, et plus particulièrement des polders.

Visite autonome et animations dans le cadre des JEP

CLUEDO – ENQUÊTE SUR LA FÉE DES GRÈVES

Parcours adultes

Par temps de pluie et dans la brume, une mystérieuse silhouette apparaît sur les plages… La Fée des Grèves serait-elle de retour ?

Les participants sont invités à se glisser dans la peau d’investigateurs le temps d’un Cluedo grandeur nature autour de la légendaire Fée des Grèves.

Inspirée du roman historique de Paul Féval, publié en 1850, cette enquête offre une immersion à travers les récits et les paysages qui ne cessent de nourrir l’imaginaire autour de la baie du Mont Saint-Michel.

Pour percer le mystère, il faudra résoudre des énigmes et déchiffrer des indices tout en explorant le musée de la Maison des Polders.

CONTES ET ÉNIGMES « LA MER ET LES POLDERS »

Parcours enfants

La mer raconte son histoire ! À travers un conte ponctué d’énigmes et de défis, les participants découvrent comment la mer a façonné les paysages de la baie du Mont Saint-Michel et comment les humains ont peu à peu gagné du terrain sur elle.

Au programme : observer, chercher et manipuler pour comprendre l’histoire des polders et découvrir les plantes et les animaux qui y vivent aujourd’hui.

Animations enfants et adultes sous forme de livrets, présence de l’animatrice du patrimoine .

Lieu-dit Les Quatre Salines 3 rue des Mondrins Roz-sur-Couesnon 35610 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 80 37 31

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L’événement JEP – Maison des Polders Roz-sur-Couesnon a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel