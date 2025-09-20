JEP Maison du Canal Hédé-Bazouges

JEP Maison du Canal Hédé-Bazouges samedi 20 septembre 2025.

JEP Maison du Canal

12 Lieu-dit La Magdeleine Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Pour le mois de septembre, ce sont les incontournables Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu aux 11 écluses. Nous faisons d’ailleurs partie des 50 coups de cœurs de la Région Bretagne !

Au programme Balade Patrimoine sur le site des 11 écluses Samedi 20/09 à 10h et 15h | Dimanche 21/09 à 10h

Profitez d’une promenade commentée de 2,5 km sur le site verdoyant des 11 écluses et (re)découvrez l’histoire fascinante du canal d’Ille et Rance. Cette balade retracera la construction de cette voie navigable, son fonctionnement, le quotidien des mariniers ainsi que celui des éclusiers (et éclusières !) qui ont fait vivre ces lieux.

=> Départ de la Maison du Canal maison éclusière n°28 “La Madeleine”

Et une nouveauté cette année l’association rénove depuis un peu moins d’un an un four à pain se situant originellement à côté de la Malabrie. Sa restauration touchant à sa fin, nous avons le plaisir de vous annoncer la toute première Fête de la Malabrie Dimanche 21 septembre, à partir de 11h30

Pour cette inauguration mise en service du four à pain nouvellement restauré, repas partagé, dégustation de pain et confiture, atelier broderie collective “Veines d’eau”, conférence “Les communs, lieux partagés d’hier et d’aujourd’hui .

=> Évènement à “La Malabrie” maison éclusière n°22 conservée dans son état du début 20ème siècle. Elle est située à 1km en amont de la Maison du Canal. Vous pouvez profiter d’une balade au départ du grand parking de La Madeleine, ou bien vous garer suivant le nombre de places disponibles Place St-Hubert (en face de la Pêchetière), La Parfraire ( à proximité de la vasière) ou la Guénaudière. .

12 Lieu-dit La Magdeleine Hédé-Bazouges 35630 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 49 82 33 67

