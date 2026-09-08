JEP Maison du Doyenné Librairie Devaux Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Librairie Devaux · Moulins
Informations pratiques
Moulins
JEP Maison du Doyenné
Librairie Devaux 26 rue François Péron Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La façade sur cour de cet hôtel particulier classé Monument historique, non visible de la rue, montre une étonnante architecture de style gothique flamboyant, érigée à la fin du XVème siècle par un proche du duc Jean II de Bourbon.
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Librairie Devaux 26 rue François Péron Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 27 17 53 librairie.devaux@wanadoo.fr
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English :
The courtyard-facing facade of this private mansion, designated a Historic Monument and not visible from the street, features striking Flamboyant Gothic architecture, built in the late 15th century by a close associate of Duke Jean II of Bourbon.
L’événement JEP Maison du Doyenné Moulins a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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