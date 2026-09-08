UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Moulins

JEP Maison du Doyenné Librairie Devaux Moulins

samedi 19 septembre 2026 · Librairie Devaux · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Librairie Devaux
Adresse
26 rue François Péron
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

JEP Maison du Doyenné

Librairie Devaux 26 rue François Péron Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

La façade sur cour de cet hôtel particulier classé Monument historique, non visible de la rue, montre une étonnante architecture de style gothique flamboyant, érigée à la fin du XVème siècle par un proche du duc Jean II de Bourbon.
  .

Librairie Devaux 26 rue François Péron Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 27 17 53  librairie.devaux@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The courtyard-facing facade of this private mansion, designated a Historic Monument and not visible from the street, features striking Flamboyant Gothic architecture, built in the late 15th century by a close associate of Duke Jean II of Bourbon.

L’événement JEP Maison du Doyenné Moulins a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

À voir aussi à Moulins (Allier)