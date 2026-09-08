JEP Maison du Doyenné Librairie Devaux Moulins

Informations pratiques

Moulins

JEP Maison du Doyenné

Librairie Devaux 26 rue François Péron Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La façade sur cour de cet hôtel particulier classé Monument historique, non visible de la rue, montre une étonnante architecture de style gothique flamboyant, érigée à la fin du XVème siècle par un proche du duc Jean II de Bourbon.

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Librairie Devaux 26 rue François Péron Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 27 17 53 librairie.devaux@wanadoo.fr

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English :

The courtyard-facing facade of this private mansion, designated a Historic Monument and not visible from the street, features striking Flamboyant Gothic architecture, built in the late 15th century by a close associate of Duke Jean II of Bourbon.

L’événement JEP Maison du Doyenné Moulins a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région