JEP Maison Mantin place du colonel Laussedat Moulins

JEP Maison Mantin
Moulins
September 20-21, 2025
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Du rêve à la pierre l’architecture racontée par la Maison Mantin. Visites extérieures de la Maison sous réserve de conditions météorologiques favorables. Pas de visite de l’intérieur.
place du colonel Laussedat, Maison Mantin, Moulins 03000, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes
+33 4 70 20 48 47
English :
From dream to stone: architecture as told by the Maison Mantin. Outdoor tours of the Maison Mantin subject to favorable weather conditions. No interior visits.
German :
Vom Traum zum Stein: Die Architektur, erzählt vom Maison Mantin. Außenbesuche des Hauses vorbehaltlich günstiger Wetterbedingungen. Keine Besichtigung der Innenräume.
Italiano :
Dal sogno alla pietra: l’architettura raccontata dalla Maison Mantin. Le visite esterne alla Maison Mantin sono soggette a condizioni meteorologiche favorevoli. Non è prevista la visita degli interni.
Espanol :
Del sueño a la piedra: la arquitectura contada por la Maison Mantin. Visitas al exterior de la Maison Mantin sujetas a condiciones meteorológicas favorables. No hay visitas al interior.
L’événement JEP Maison Mantin Moulins a été mis à jour le 2025-09-10 par Office du tourisme de Moulins & sa région