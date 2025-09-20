JEP | Maison Villevert Merpins

JEP | Maison Villevert Merpins samedi 20 septembre 2025.

JEP | Maison Villevert

Villevert Merpins Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Sur réservation

Date : 
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-20 12:30:00
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-20 12:30:00

Date(s) :
2025-09-20

La Maison Villevert vous invite à un apéritif du Patrimoine. Plongez au cœur de l’histoire du Manoir de Villevert, érigé en 1528.
Villevert Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine   hospitality@maisonvillevert.com

English :

Maison Villevert invites you to a Heritage aperitif. Immerse yourself in the history of the Manoir de Villevert, built in 1528.

German :

Das Maison Villevert lädt Sie zu einem Aperitif des Kulturerbes ein. Tauchen Sie ein in die Geschichte des Manoir de Villevert, das 1528 errichtet wurde.

Italiano :

La Maison Villevert vi invita a un aperitivo Heritage. Immergetevi nella storia del Manoir de Villevert, costruito nel 1528.

Espanol :

La Maison Villevert le invita a un aperitivo patrimonial. Sumérjase en la historia del Manoir de Villevert, construido en 1528.

L’événement JEP | Maison Villevert Merpins a été mis à jour le 2025-09-15 par Destination Cognac