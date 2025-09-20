JEP | Maison Villevert Merpins
Villevert Merpins
La Maison Villevert vous invite à un apéritif du Patrimoine. Plongez au cœur de l’histoire du Manoir de Villevert, érigé en 1528.
Villevert Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine hospitality@maisonvillevert.com
English :
Maison Villevert invites you to a Heritage aperitif. Immerse yourself in the history of the Manoir de Villevert, built in 1528.
German :
Das Maison Villevert lädt Sie zu einem Aperitif des Kulturerbes ein. Tauchen Sie ein in die Geschichte des Manoir de Villevert, das 1528 errichtet wurde.
Italiano :
La Maison Villevert vi invita a un aperitivo Heritage. Immergetevi nella storia del Manoir de Villevert, costruito nel 1528.
Espanol :
La Maison Villevert le invita a un aperitivo patrimonial. Sumérjase en la historia del Manoir de Villevert, construido en 1528.
