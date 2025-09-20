JEP Manoir de la Coudraye Beaussais-sur-Mer
JEP Manoir de la Coudraye
Manoir de la Coudraye Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
2025-09-20
Promenade patrimoniale
A 15h30 présentation
Visite extérieure de la terrasse, du potager et des 2 étangs
Chiens admis en laisse. .
Manoir de la Coudraye Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 60 60
