JEP Manoir Jacques Cartier Saint-Malo

Rue David Mac Donald Stewart Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Manoir Jacques Cartier propose des visites gratuites.

Le Manoir de Limoëlou est l’unique héritage de Jacques Cartier, découvreur du Canada en 1534. C’est entre Saint-Malo et Cancale que Jacques Cartier s’installe après avoir ouvert à la France le continent nord-américain par la voie du Saint-Laurent. Restauré et aménagé pour évoquer la vie quotidienne et les voyages de son illustre propriétaire, ce manoir, ancêtre des malouinières, est un témoin unique et émouvant à ne pas manquer de visiter.

Départ de la visite toutes les heures.

Durée 1h.

Réservation par mail ou par téléphone. .

Rue David Mac Donald Stewart Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 97 73

