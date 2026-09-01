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AGENDA · Saint-Malo

JEP – Manoir Jacques Cartier Rue David Mac Donald Stewart Saint-Malo

samedi 19 septembre 2026 · Rue David Mac Donald Stewart · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue David Mac Donald Stewart
Adresse
Manoir Jacques Cartier
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

JEP – Manoir Jacques Cartier

Rue David Mac Donald Stewart Manoir Jacques Cartier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Manoir Jacques Cartier propose des visites gratuites.

Le Manoir de Limoëlou est l’unique héritage de Jacques Cartier, découvreur du Canada en 1534. C’est entre Saint-Malo et Cancale que Jacques Cartier s’installe après avoir ouvert à la France le continent nord-américain par la voie du Saint-Laurent. Restauré et aménagé pour évoquer la vie quotidienne et les voyages de son illustre propriétaire, ce manoir, ancêtre des malouinières, est un témoin unique et émouvant à ne pas manquer de visiter.

Visite de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h
Clôture de la billeterie 30 min avant la fermeture du midi et du soir
Durée : 1h.
Nombre maximum de visiteurs : 19 personnes / visite
Réservation : par mail ou par téléphone. Fortement conseillée.   .

Rue David Mac Donald Stewart Manoir Jacques Cartier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 97 73 

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English :

L’événement JEP – Manoir Jacques Cartier Saint-Malo a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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