JEP – Manoir Jacques Cartier Rue David Mac Donald Stewart Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

JEP – Manoir Jacques Cartier

Rue David Mac Donald Stewart Manoir Jacques Cartier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Manoir Jacques Cartier propose des visites gratuites.

Le Manoir de Limoëlou est l’unique héritage de Jacques Cartier, découvreur du Canada en 1534. C’est entre Saint-Malo et Cancale que Jacques Cartier s’installe après avoir ouvert à la France le continent nord-américain par la voie du Saint-Laurent. Restauré et aménagé pour évoquer la vie quotidienne et les voyages de son illustre propriétaire, ce manoir, ancêtre des malouinières, est un témoin unique et émouvant à ne pas manquer de visiter.

Visite de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h

Clôture de la billeterie 30 min avant la fermeture du midi et du soir

Durée : 1h.

Nombre maximum de visiteurs : 19 personnes / visite

Réservation : par mail ou par téléphone. Fortement conseillée. .

Rue David Mac Donald Stewart Manoir Jacques Cartier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 97 73

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English :

L’événement JEP – Manoir Jacques Cartier Saint-Malo a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel