JEP Marché aux livres d’occasion Ribeauvillé

JEP Marché aux livres d’occasion Ribeauvillé dimanche 21 septembre 2025.

JEP Marché aux livres d’occasion

2 rue de l’Instituteur Ortlieb Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 11:45:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

La médiathèque organise un marché aux livres d’occasion où vous pourrez venir chercher et sûrement trouver votre bonheur ! Profitez en pour vous procurer des ouvrages à bons prix. Tous les livres seront vendus à 1€ pièce et 10 euros le lot de 12 livres ! .

2 rue de l’Instituteur Ortlieb Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 37 69 bibliothequeribeauville@orange.fr

English :

The media library organizes a second-hand book market where you can come and look for and surely find your happiness! Take advantage of it to get books at good prices.

German :

Die Mediathek organisiert einen Markt für gebrauchte Bücher, auf dem Sie nach Büchern suchen und sicher auch fündig werden können Nutzen Sie die Gelegenheit, um Bücher zu günstigen Preisen zu erwerben.

Italiano :

La mediateca organizza un mercatino di libri usati dove potrete venire a cercare e sicuramente trovare qualcosa che vi piace! Approfittate di questa opportunità per acquistare libri a prezzi vantaggiosi.

Espanol :

La mediateca organiza un mercadillo de libros de segunda mano en el que podrás venir a buscar ¡y seguro que encuentras algo que te guste! Aprovecha esta oportunidad para comprar libros a buen precio.

