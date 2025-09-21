JEP Marche gourmande du patrimoine de Behonne Parking de la salle des fêtes Jean-Jacques Poëtte Behonne
JEP Marche gourmande du patrimoine de Behonne
Parking de la salle des fêtes Jean-Jacques Poëtte 1 Grande Rue Behonne Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
Promenade pédestre d’environ 6,5 km sur le circuit du patrimoine de Behonne avec 6 étapes gourmandes (accueil, apéritif, entrée, plat, fromage et dessert)
Tarif = adultes 20€ ; tarif enfants de moins de 10 ans 13€. Places limitées à 60 personnes
Inscription et règlement obligatoire en mairie avant le 12 septembre 2025.
Départ entre 10h et 10h30
Contact Mme Christine Barbé au 06 10 49 20 44Tout public
Parking de la salle des fêtes Jean-Jacques Poëtte 1 Grande Rue Behonne 55000 Meuse Grand Est +33 6 10 49 20 44 behonne.aufildutemps@gmail.com
English :
6.5 km walk along the Behonne heritage trail with 6 gourmet stops (welcome, aperitif, starter, main course, cheese and dessert)
Price = adults: 20?; children under 10: 13? Places limited to 60 people
Registration and payment required at Town Hall before September 12, 2025.
Departure between 10 a.m. and 10.30 a.m
Contact: Mme Christine Barbé on 06 10 49 20 44
German :
Spaziergang von ca. 6,5 km auf dem Rundweg des Kulturerbes von Behonne mit 6 Gourmet-Etappen (Empfang, Aperitif, Vorspeise, Hauptgericht, Käse und Dessert)
Tarif = Erwachsene: 20?; Tarif für Kinder unter 10 Jahren: 13? Die Plätze sind auf 60 Personen begrenzt
Anmeldung und Bezahlung vor dem 12. September 2025 im Rathaus erforderlich.
Abfahrt zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr
Kontakt: Frau Christine Barbé unter 06 10 49 20 44
Italiano :
Una passeggiata di 6,5 km lungo il sentiero del patrimonio Behonne con 6 tappe gastronomiche (benvenuto, aperitivo, antipasto, piatto principale, formaggio e dessert)
Prezzo = adulti: 20 euro; bambini sotto i 10 anni: 13 euro. Posti limitati a 60 persone
L’iscrizione e il pagamento devono essere effettuati presso il Municipio entro il 12 settembre 2025.
Partenza tra le 10.00 e le 10.30
Contatto: Christine Barbé allo 06 10 49 20 44
Espanol :
Un paseo de 6,5 km por la ruta del patrimonio de Behonne con 6 paradas gastronómicas (bienvenida, aperitivo, entrante, plato principal, queso y postre)
Precio = adultos: 20 euros; niños menores de 10 años: 13 euros. Plazas limitadas a 60 personas
La inscripción y el pago deben realizarse en el Ayuntamiento antes del 12 de septiembre de 2025.
Salida entre las 10.00 y las 10.30 horas
Contacto: Christine Barbé en el 06 10 49 20 44
