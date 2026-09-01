UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plérin

JEP – Martin Plage Plérin

samedi 19 septembre 2026 · Plérin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Rue de Martin Plage
Ville
22190 Plérin
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plérin

JEP – Martin Plage

Rue de Martin Plage Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

[Exposition de cartes postales]
Le Rocher Martin, lieu emblématique de Port-Martin, situé à environs 200 mètres du rivage. Il porte une croix en fer, non datée, qui rappelle un naufrage.
Par l’association des Pêcheurs Plaisanciers de Martin Plage.   .

Rue de Martin Plage Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP – Martin Plage Plérin a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

À voir aussi à Plérin (Côtes-d'Armor)