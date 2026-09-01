JEP – Martin Plage Plérin
samedi 19 septembre 2026 · Plérin
Informations pratiques
Plérin
JEP – Martin Plage
Rue de Martin Plage Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
[Exposition de cartes postales]
Le Rocher Martin, lieu emblématique de Port-Martin, situé à environs 200 mètres du rivage. Il porte une croix en fer, non datée, qui rappelle un naufrage.
Par l’association des Pêcheurs Plaisanciers de Martin Plage. .
Rue de Martin Plage Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement JEP – Martin Plage Plérin a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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