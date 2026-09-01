Informations pratiques

Plérin

JEP – Martin Plage

Rue de Martin Plage Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

[Exposition de cartes postales]

Le Rocher Martin, lieu emblématique de Port-Martin, situé à environs 200 mètres du rivage. Il porte une croix en fer, non datée, qui rappelle un naufrage.

Par l’association des Pêcheurs Plaisanciers de Martin Plage. .

Rue de Martin Plage Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement JEP – Martin Plage Plérin a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme