JEP Mémorial 39-45 Saint-Malo
Allée Gaston Buy Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:40:00
2025-09-20
Pour les journées du Patrimoine le Mémorial 39-45 vous propose une visite guidée évoquant la prise du fort de la Cité d’Alet en août 1944
– Espace historique du fort de la Cité d’Alet
– XVIIIe siècle et Seconde guerre mondiale
– Fortifications françaises et bunkers du Mur de l’Atlantique.
Visite de 10 à 11h40 et de 14h à 17h40.
Départ de la visite toutes les 20 minutes.
Durée de la visite 50 minutes.
Nombre maximum de visiteurs 19 personnes.
Gratuit .
Allée Gaston Buy Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 82 41 74
