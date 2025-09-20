JEP Mémorial 39-45 Saint-Malo

JEP Mémorial 39-45 Saint-Malo samedi 20 septembre 2025.

JEP Mémorial 39-45

Allée Gaston Buy Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:40:00

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:40:00

Date(s) :

2025-09-20

Pour les journées du Patrimoine le Mémorial 39-45 vous propose une visite guidée évoquant la prise du fort de la Cité d’Alet en août 1944

– Espace historique du fort de la Cité d’Alet

– XVIIIe siècle et Seconde guerre mondiale

– Fortifications françaises et bunkers du Mur de l’Atlantique.

Visite de 10 à 11h40 et de 14h à 17h40.

Départ de la visite toutes les 20 minutes.

Durée de la visite 50 minutes.

Nombre maximum de visiteurs 19 personnes.

Gratuit .

Allée Gaston Buy Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 82 41 74

