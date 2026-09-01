JEP – Mémorial 39-45 Fort de la Cité d’Alet Saint-Malo
samedi 19 septembre 2026 · Fort de la Cité d'Alet · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
JEP – Mémorial 39-45
Fort de la Cité d’Alet Allée Gaston Buy Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:40:00
Date(s) :
2026-09-19
1945 – 2026 : Rétrospective de la vie du fort d’alet
Rétrospective de la vie du fort de 1945 à nos jours, avec passage par le poste de commandement de l’artillerie rénové en 2022. En cas de pluie ou de vent fort, possibilité de modification du programme.
Visite de 10 à 11h40 et de 14h à 17h40.
Départ de la visite toutes les 20 minutes.
Durée de la visite : 50 minutes.
Nombre maximum de visiteurs : 19 personnes.
Gratuit .
Fort de la Cité d’Alet Allée Gaston Buy Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 82 41 74
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English :
L’événement JEP – Mémorial 39-45 Saint-Malo a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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