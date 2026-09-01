JEP Modelez avec Camille Claudel Pont-Aven
dimanche 20 septembre 2026 · Pont-Aven
Informations pratiques
Pont-Aven
JEP Modelez avec Camille Claudel
Place Julia Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Envie de créer, d’expérimenter, de toucher la sculpture du bout des doigts ?
Notre atelier de modelage est ouvert en continu, pour toutes et tous. Venez façonner votre propre pièce et explorer l’exposition temporaire sous un angle nouveau.
Sur réservation via la billetterie en ligne du Musée (places limitées ).
Tout public. .
Place Julia Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43
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English :
L’événement JEP Modelez avec Camille Claudel Pont-Aven a été mis à jour le 2026-08-25 par OTC CCA
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