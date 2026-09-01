Informations pratiques

Pont-Aven

JEP Modelez avec Camille Claudel

Place Julia Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Envie de créer, d’expérimenter, de toucher la sculpture du bout des doigts ?

Notre atelier de modelage est ouvert en continu, pour toutes et tous. Venez façonner votre propre pièce et explorer l’exposition temporaire sous un angle nouveau.

Sur réservation via la billetterie en ligne du Musée (places limitées ).

Tout public. .

Place Julia Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43

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English :

L’événement JEP Modelez avec Camille Claudel Pont-Aven a été mis à jour le 2026-08-25 par OTC CCA