JEP | Mon école au fil du temps Touzac Ecole centre d’art contemporain CHABRAM2, Bellevigne

Informations pratiques

Bellevigne

JEP | Visite commentée Mon école au fil du temps Touzac

Ecole centre d’art contemporain CHABRAM2, 9 rue Jean Daudin Bellevigne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

De l’école Jules-Ferry au centre d’art contemporain, découvrez comment ces édifices ont traversé le temps et su se réinventer.

La visite sera complétée par une exposition présentant plusieurs exemples d’écoles charentaises réhabilitées.

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Ecole centre d’art contemporain CHABRAM2, 9 rue Jean Daudin Bellevigne 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 95 93 contact.chabram@gmail.com

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English : JEP | Guided Tour: My School Through the Years Touzac

From the Jules-Ferry School to the contemporary art center, discover how these buildings have stood the test of time and managed to reinvent themselves.

The tour will be complemented by an exhibition showcasing several examples of renovated schools in the Charente region.

L’événement JEP | Visite commentée Mon école au fil du temps Touzac Bellevigne a été mis à jour le 2026-08-10 par Destination Cognac