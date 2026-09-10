JEP – Mort ou vif, Archives municipales, Toulouse

Informations pratiques

JEP – Mort ou vif 19 et 20 septembre Archives municipales Haute-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Refaites l’autopsie du chevalier de Cortade, conjecturez sur l’arme du crime, relisez les dépositions des témoins pour retracer le fil de cet évènement tragique.

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 80 https://www.archives.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/eFCQRiM7Wg »}] Les Archives municipales de Toulouse sont la mémoire de la ville. Elles collectent, classent et conservent un grand nombre de documents consultables sur place et en ligne. Elles alimentent de nombreuses recherches et participent au rayonnement de la ville. Métro : ligne A – arrêt Roseraie, Bus : Linéo 9 – arrêt Sainte-Hélène

Venez rouvrir les pièces d’un procès criminel exceptionnel instruit par les capitouls en 1772 pour cas de mort violente. JEP Archives