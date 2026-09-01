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AGENDA · Beaussais-sur-Mer

JEP Motte Féodale du Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Beaussais-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Motte féodale du Plessix-Balisson
Ville
22650 Beaussais-sur-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Beaussais-sur-Mer

JEP Motte Féodale du Plessix-Balisson

Motte féodale du Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Chemin d’interprétation artistique et poétique sur l’histoire du château médiéval de Plessix-Balisson créé par Christophe Rouil.

Départ du hangar , entrée du village route de Saint-Jacut   .

Motte féodale du Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 60 60 

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English :

L’événement JEP Motte Féodale du Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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