Informations pratiques

Beaussais-sur-Mer

JEP Motte Féodale du Plessix-Balisson

Motte féodale du Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Chemin d’interprétation artistique et poétique sur l’histoire du château médiéval de Plessix-Balisson créé par Christophe Rouil.

Départ du hangar , entrée du village route de Saint-Jacut .

Motte féodale du Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 60 60

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English :

L’événement JEP Motte Féodale du Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme