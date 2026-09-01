JEP Motte Féodale du Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Beaussais-sur-Mer
Informations pratiques
Beaussais-sur-Mer
JEP Motte Féodale du Plessix-Balisson
Motte féodale du Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Chemin d’interprétation artistique et poétique sur l’histoire du château médiéval de Plessix-Balisson créé par Christophe Rouil.
Départ du hangar , entrée du village route de Saint-Jacut .
Motte féodale du Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 60 60
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English :
L’événement JEP Motte Féodale du Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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