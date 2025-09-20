JEP Moulin Jacques Rouxel Rue du Moulin Jacques Roussel Plérin

JEP Moulin Jacques Rouxel Rue du Moulin Jacques Roussel Plérin samedi 20 septembre 2025.

JEP Moulin Jacques Rouxel

Rue du Moulin Jacques Roussel Moulin Jacques Rouxel Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

– Visite de la roue du moulin, des jardins entre bief et rivière et découverte des arbres de la vallée histoire des moulins dans la Vallée du Gouët

Commentée par Brigitte Vie et Jean-Philippe Caloni (propriétaires)

– Histoire du moulin de Jouguet par Brigitte Vie .

Rue du Moulin Jacques Roussel Moulin Jacques Rouxel Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Moulin Jacques Rouxel Plérin a été mis à jour le 2025-09-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme