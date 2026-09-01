JEP – Moulin Jacques Rouxel Rue du Moulin Jacques Roussel Plérin
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Moulin Jacques Roussel · Plérin
Informations pratiques
Plérin
JEP – Moulin Jacques Rouxel
Rue du Moulin Jacques Roussel Moulin Jacques Rouxel Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
– Visite de la roue du moulin, des jardins entre bief et rivière et découverte des arbres de la vallée – histoire des moulins dans la Vallée du Gouët
Commentée par Brigitte Vie et Jean-Philippe Caloni (propriétaires)
– Histoire du moulin de Jouguet par Brigitte Vie .
Rue du Moulin Jacques Roussel Moulin Jacques Rouxel Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JEP – Moulin Jacques Rouxel Plérin a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Plérin (Côtes-d'Armor)
- JEP Visite Guidée Coeur Historique de Saint-Brieuc Office de Tourisme Plérin 19 septembre 2026
- Le Légué : histoires(s) de port, Conservatoire du littoral de Bretagne, Plérin 19 septembre 2026
- JEP – Visite Lisi Aerospace Le Jouguet Plérin 19 septembre 2026
- JEP – Port du Légué Quai Gabriel Péri Plérin 19 septembre 2026
- JEP – Chapelle de Couvran (XIIème) – visite Place de Couvran Plérin 19 septembre 2026