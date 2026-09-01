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AGENDA · Plérin

JEP – Moulin Jacques Rouxel Rue du Moulin Jacques Roussel Plérin

samedi 19 septembre 2026 · Rue du Moulin Jacques Roussel · Plérin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Moulin Jacques Roussel
Adresse
Moulin Jacques Rouxel
Ville
22190 Plérin
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plérin

JEP – Moulin Jacques Rouxel

Rue du Moulin Jacques Roussel Moulin Jacques Rouxel Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

– Visite de la roue du moulin, des jardins entre bief et rivière et découverte des arbres de la vallée – histoire des moulins dans la Vallée du Gouët
Commentée par Brigitte Vie et Jean-Philippe Caloni (propriétaires)
– Histoire du moulin de Jouguet par Brigitte Vie   .

Rue du Moulin Jacques Roussel Moulin Jacques Rouxel Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement JEP – Moulin Jacques Rouxel Plérin a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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