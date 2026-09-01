JEP | Musée Aéronautique Commandant Ménard Base Aérienne 709 Châteaubernard

Informations pratiques

Châteaubernard

JEP | Musée Aéronautique Commandant Ménard

Base Aérienne 709 1 route de Barbezieux Châteaubernard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées du Patrimoine le musée Aéronautique Commandant Ménard vous ouvre exceptionnellement ses portes. Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026 de 9h00 à 18h00. Gratuit, mais uniquement sur réservation.

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Base Aérienne 709 1 route de Barbezieux Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine reservationmusee.ba709@gmail.com

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English :

In celebration of Heritage Days, the Commandant Ménard Aeronautical Museum will be opening its doors to the public for a special event. Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026, from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. Admission is free, but reservations are required.

L’événement JEP | Musée Aéronautique Commandant Ménard Châteaubernard a été mis à jour le 2026-09-04 par Destination Cognac