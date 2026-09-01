JEP | Musée Aéronautique Commandant Ménard Base Aérienne 709 Châteaubernard
samedi 19 septembre 2026 · Base Aérienne 709 · Châteaubernard
Informations pratiques
Châteaubernard
JEP | Musée Aéronautique Commandant Ménard
Base Aérienne 709 1 route de Barbezieux Châteaubernard Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées du Patrimoine le musée Aéronautique Commandant Ménard vous ouvre exceptionnellement ses portes. Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026 de 9h00 à 18h00. Gratuit, mais uniquement sur réservation.
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Base Aérienne 709 1 route de Barbezieux Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine reservationmusee.ba709@gmail.com
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English :
In celebration of Heritage Days, the Commandant Ménard Aeronautical Museum will be opening its doors to the public for a special event. Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026, from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. Admission is free, but reservations are required.
L’événement JEP | Musée Aéronautique Commandant Ménard Châteaubernard a été mis à jour le 2026-09-04 par Destination Cognac
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