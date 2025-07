JEP Musée balzac Saché

Rue du Château Saché Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, le musée Balzac vous ouvre ses portes gratuitement de 10h à 18h et vous propose un programme d’animations spécifique.

PRÉSENTATIONS « BALZAC EN 15 MINUTES ! »

Samedi 11h 12h 14h 15h 16h 17h

Dimanche 11h 12h 14h

Durée 15 min

Une médiatrice du musée présente le quotidien d’Honoré de Balzac au château de Saché et vous initie à La Comédie humaine, son œuvre littéraire (durée: 15 minutes).

VISITE LIBRE

De 10h à 18h (dernier accès 17h30)

RENCONTRE DÉDICACE

avec Bruno Lecigne et Régis Penet

PARC Sur les chemins des talents et savoir-faire

De 10h à 18h (dernier accès 17h30)

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, des artisans de la vallée de l’Indre présentent leurs savoir-faire au public. .

Rue du Château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50

English :

balzac in 15 minutes? « Demonstrations ?la Fabrique du cyanotype? PARC « Sur les chemins des talents et savoir-faire » As part of the European Heritage Days, artisans from the Indre Valley present their skills to the public

German :

balzac in 15 Minuten? « Vorführungen in der Cyanotypie-Fabrik? PARK « Auf den Wegen der Talente und Fertigkeiten » Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals stellen Handwerker aus dem Indre-Tal ihre Fertigkeiten der Öffentlichkeit vor

Italiano :

balzac in 15 minuti? « Dimostrazioni della tecnica della cianotipia » PARC « Sur les chemins des talents et savoir-faire » Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, gli artigiani della Valle dell’Indre presentano al pubblico le loro abilità

Espanol :

¿Balzac en 15 minutos? « Demostraciones ?la Fabrique du cyanotype? PARC « Sur les chemins des talents et savoir-faire » En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los artesanos del Valle del Indre presentan sus oficios al público

