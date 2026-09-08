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AGENDA · Moulins

JEP Musée de la Visitation Musée de la Visitation Moulins

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Visitation · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Visitation
Adresse
4 place de l'Ancien Palais
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

JEP Musée de la Visitation

Musée de la Visitation 4 place de l’Ancien Palais Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Un trésor unique en France 1200 chefs-d’oeuvres brodés ou sculptés par des visitandines cloîtrées.
  .

Musée de la Visitation 4 place de l’Ancien Palais Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 39 03  info@musee-visitation.eu

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English :

A treasure unique in France: 1,200 masterpieces embroidered or carved by cloistered Visitation Sisters.

L’événement JEP Musée de la Visitation Moulins a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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