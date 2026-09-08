JEP Musée de la Visitation Musée de la Visitation Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Visitation · Moulins
Informations pratiques
Moulins
JEP Musée de la Visitation
Musée de la Visitation 4 place de l’Ancien Palais Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Un trésor unique en France 1200 chefs-d’oeuvres brodés ou sculptés par des visitandines cloîtrées.
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Musée de la Visitation 4 place de l’Ancien Palais Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 39 03 info@musee-visitation.eu
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English :
A treasure unique in France: 1,200 masterpieces embroidered or carved by cloistered Visitation Sisters.
L’événement JEP Musée de la Visitation Moulins a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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