JEP Musée de la Voiture à Cheval Musée de la voiture à cheval Marcigny

Musée de la voiture à cheval 50, Rue de Borchamp Marcigny Saône-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de la Voiture à Cheval vous accueille afin de vous faire découvrir son exposition d’une centaine de véhicules hippomobiles de 1830 à 1910. .

Musée de la voiture à cheval 50, Rue de Borchamp Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 09 48 87 franck.lacroix71@orange.fr

