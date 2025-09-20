JEP Musée de la Voiture à Cheval Musée de la voiture à cheval Marcigny
JEP Musée de la Voiture à Cheval Musée de la voiture à cheval Marcigny samedi 20 septembre 2025.
JEP Musée de la Voiture à Cheval
Musée de la voiture à cheval 50, Rue de Borchamp Marcigny Saône-et-Loire
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de la Voiture à Cheval vous accueille afin de vous faire découvrir son exposition d’une centaine de véhicules hippomobiles de 1830 à 1910. .
Musée de la voiture à cheval 50, Rue de Borchamp Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 09 48 87 franck.lacroix71@orange.fr
