JEP Musée de Pont-Aven Place Julia Pont-Aven

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Programme des Journées Européennes du Patrimoine au Musée de Pont-Aven

Diffusion du documentaire En terrain décolonial

En partenariat avec le Festival Cap Danse

Ce documentaire sonore prolonge la série chorégraphique Histoire(s) Décoloniale(s) de Betty Tchomanga, mêlant voix d’artistes, adolescent·es et enseignant·es, recueillies en collèges et lycées. Entre paroles artistiques et réflexions pédagogiques, il interroge comment l’art et l’école peuvent s’allier pour apprendre autrement, au cœur de la pensée décoloniale.

RV salle Julia

10h30 Gratuit, réservation https://www.danseatouslesetages.org/festivals/cap-danse/

A partir de 12 ans Durée 1 heure

Conférence Quand les sorcières hantent la musique classique

En partenariat avec Les Préludes de Pont-Aven

Comme en peinture et littérature, les sorcières ont été sources d’inspiration pour de nombreux compositeurs et leurs personnalités fascinantes hantent l’opéra, l’orchestre, le piano. Lors d’une conférence illustrée d’extraits musicaux commentés, Marie-Aude Fourrier, musicologue, évoquera cet univers fantastique fait de sortilèges, incantations, envoûtements à travers des chefs-d’œuvre de Purcell, Moussorgski, Verdi et d’autres compositeurs.

RV salle Julia

15h30 Gratuit, réservation sur la billetterie en ligne (places limitées)

Public adulte Durée 1h30

Mini-concert Chorale Cordes locales

En écho à l’exposition Sorcières (1860-1920), fantasmes, savoirs, liberté , les choristes de Roxane Chalard vous propose un mini-concert autour de cette thématique. Venez écouter un répertoire entre traditionnel et contemporain chanté par les femmes de Cordes locales, chœur de Trégunc.

RV salle Julia

17h15 Gratuit, accès libre (dans la limite des places disponibles et des conditions de sécurité)

Tout public Durée 30 min

Visite en coulisses

Accompagné.e.s par la conservatrice et la documentaliste du musée, poussez les portes habituellement fermées au public. En une heure, vous pourrez découvrir alternativement les pépites conservées dans les réserves et le centre de ressources.

RV centre de ressources au rez-de-chaussée du musée

14h30 et 16h30 Gratuit, réservation sur la billetterie en ligne (places limitées)

Tout public Durée 45 min

Visites flashs au cœur de l’accrochage Gauguin / Bernard s’invitent au musée

Pour célébrer l’anniversaire des 40 ans du Musée de Pont-Aven, l’équipe a prévu de nombreux rendez-vous tout au long de l’année. En exclusivité, un accrochage exceptionnel de Bretonnes dans la prairie d’Émile Bernard prêté par le musée d’Orsay, partenaire de notre musée, et de la Fête Gloanec de Paul Gauguin prêtée par le musée des beaux-arts d’Orléans, prennent place dans notre parcours permanent. Cette présentation est également l’occasion de découvrir pour la première fois la suite Volpini au complet, série de 11 zincographies réalisées par Gauguin en 1889 et acquises en trente ans par le Musée de Pont-Aven avec le soutien de l’Association des Amis du musée. Vous aurez enfin l’occasion de découvrir le très beau tableau Portrait d’Eric Forbes Robertson par Émile Bernard, œuvre très rare et d’un grand intérêt artistique et historique, pour laquelle le musée et l’Association des Amis ont lancé un financement participatif afin de la faire entrer dans nos collections.

RV niveau 3

11h, 12h, 14h et 15h Gratuit, accès libre (dans la limite des places disponibles et des conditions de sécurité)

Tout public Durée 15 min .

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne

