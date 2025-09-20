JEP | Musée des savoir-faire du cognac Cognac

JEP | Musée des savoir-faire du cognac Cognac samedi 20 septembre 2025.

JEP | Musée des savoir-faire du cognac

Place de la Salle Verte Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Après avoir découvert les richesses historiques et patrimoniales du Pays de Cognac au travers de différentes scénographies, vous entrerez dans la sphère professionnelle du négociant.

.

Place de la Salle Verte Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 musees.cognac@grand-cognac.fr

English :

The « Musée des savoir-faire du cognac » tells the story of the Cognac countryside through the ages to lead to the adventure of cognac hilighting a major part of the local history and manifacturing techniques related to this emblematic product.

German :

Nachdem Sie in verschiedenen Szenografien die historischen und kulturellen Reichtümer des Pays de Cognac kennengelernt haben, betreten Sie die berufliche Sphäre eines Händlers.

Italiano :

Dopo aver scoperto la ricca storia e il patrimonio della regione di Cognac attraverso una serie di allestimenti scenografici, si entra nella sfera professionale del commerciante.

Espanol :

Tras descubrir la rica historia y el patrimonio de la región de Cognac a través de una serie de exposiciones escenográficas, se adentrará en el ámbito profesional del comerciante.

L’événement JEP | Musée des savoir-faire du cognac Cognac a été mis à jour le 2025-08-29 par Destination Cognac