JEP | Musée des savoir-faire du cognac Cognac
Place de la Salle Verte Cognac Charente
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Après avoir découvert les richesses historiques et patrimoniales du Pays de Cognac au travers de différentes scénographies, vous entrerez dans la sphère professionnelle du négociant.
Place de la Salle Verte Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 musees.cognac@grand-cognac.fr
English :
The « Musée des savoir-faire du cognac » tells the story of the Cognac countryside through the ages to lead to the adventure of cognac hilighting a major part of the local history and manifacturing techniques related to this emblematic product.
German :
Nachdem Sie in verschiedenen Szenografien die historischen und kulturellen Reichtümer des Pays de Cognac kennengelernt haben, betreten Sie die berufliche Sphäre eines Händlers.
Italiano :
Dopo aver scoperto la ricca storia e il patrimonio della regione di Cognac attraverso una serie di allestimenti scenografici, si entra nella sfera professionale del commerciante.
Espanol :
Tras descubrir la rica historia y el patrimonio de la región de Cognac a través de una serie de exposiciones escenográficas, se adentrará en el ámbito profesional del comerciante.
