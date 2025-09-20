JEP Musée du château Charles VII et Pôle de la Porcelaine Mehun-sur-Yèvre
JEP Musée du château Charles VII et Pôle de la Porcelaine Mehun-sur-Yèvre samedi 20 septembre 2025.
JEP Musée du château Charles VII et Pôle de la Porcelaine
2 place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre Cher
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Partez à la découverte du patrimoine exceptionnel à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !
Le Château-musée Charles VII et le Pôle de la Porcelaine ouvrent gratuitement leurs portes pour deux journées riches en découvertes. Au programme visites guidées, expositions, présentations…
Un rendez-vous incontournable pour plonger dans l’histoire, l’art et les savoir-faire qui façonnent l’identité de Mehun-sur-Yèvre. .
2 place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 00 71 contact@ville-mehun-sur-yevre.fr
English :
Discover our exceptional heritage during the 2025 European Heritage Days!
German :
Entdecken Sie das außergewöhnliche Kulturerbe anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals 2025!
Italiano :
Scoprite il nostro eccezionale patrimonio durante le Giornate Europee del Patrimonio 2025!
Espanol :
¡Descubra nuestro excepcional patrimonio durante las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025!
