JEP | Musée du Tacot Musée du Tacot Cléron

Informations pratiques

Cléron

JEP | Musée du Tacot

Musée du Tacot 5 Rue des Hauts de Cléron Cléron Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre (QR code consultable avec un smartphone).

La promenade en petit train est tarifée à un euros par personne (sauf – de 3 ans) .

Musée du Tacot 5 Rue des Hauts de Cléron Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 59 56 93 44

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English : JEP | Musée du Tacot

L’événement JEP | Musée du Tacot Cléron a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON