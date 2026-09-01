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JEP | Musée du Tacot Musée du Tacot Cléron

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Tacot · Cléron

JEP | Musée du Tacot Musée du Tacot Cléron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée du Tacot
Adresse
5 Rue des Hauts de Cléron
Ville
25330 Cléron
Département
Doubs
Tarif

Cléron

JEP | Musée du Tacot

Musée du Tacot 5 Rue des Hauts de Cléron Cléron Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre (QR code consultable avec un smartphone).
La promenade en petit train est tarifée à un euros par personne (sauf – de 3 ans)   .

Musée du Tacot 5 Rue des Hauts de Cléron Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 59 56 93 44 

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English : JEP | Musée du Tacot

L’événement JEP | Musée du Tacot Cléron a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON