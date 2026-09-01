JEP | Musée du Tacot Musée du Tacot Cléron
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Tacot · Cléron
Informations pratiques
Cléron
JEP | Musée du Tacot
Musée du Tacot 5 Rue des Hauts de Cléron Cléron Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre (QR code consultable avec un smartphone).
La promenade en petit train est tarifée à un euros par personne (sauf – de 3 ans) .
Musée du Tacot 5 Rue des Hauts de Cléron Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 59 56 93 44
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English : JEP | Musée du Tacot
L’événement JEP | Musée du Tacot Cléron a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON