JEP Muséum d’Histoire Naturelle Bourges

JEP Muséum d’Histoire Naturelle
7 Boulevard Lamarck Bourges Cher
Gratuit
Début : 2025-09-20 14:15:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
2025-09-20
Venez découvrir les réserves du Muséum !
Partez à la découverte de ses trésors cachés grâce à une visite guidée exceptionnelle des réserves !
Trois départs vous sont proposés 10h30, 14h15 et 16h (pour une durée de 1h30 à partir de 15 ans et sur réservation). .
7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 37 34 museum-accueil@ville-bourges.fr
Come and discover the Museum’s reserves!
Entdecken Sie die Reserven des Museums!
Venite a scoprire le riserve del Museo!
¡Venga a descubrir las reservas del Museo!
