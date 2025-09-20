JEP Muséum d’Histoire Naturelle Bourges

JEP Muséum d’Histoire Naturelle Bourges samedi 20 septembre 2025.

JEP Muséum d’Histoire Naturelle

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:15:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez découvrir les réserves du Muséum !

Partez à la découverte de ses trésors cachés grâce à une visite guidée exceptionnelle des réserves !

Trois départs vous sont proposés 10h30, 14h15 et 16h (pour une durée de 1h30 à partir de 15 ans et sur réservation). .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 37 34 museum-accueil@ville-bourges.fr

English :

Come and discover the Museum’s reserves!

German :

Entdecken Sie die Reserven des Museums!

Italiano :

Venite a scoprire le riserve del Museo!

Espanol :

¡Venga a descubrir las reservas del Museo!

