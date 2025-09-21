JEP Musique au temps d’Anne de Bretagne Chapelle Dinan

Chapelle 12 Rue de Léhon Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 16:00:00

Concert voix et instruments anciens

Sept musiciens de la Maisnie des Remparts font revivre chansons, airs de danse et fantaisies instrumentales, depuis l’époque de François II, duc de Bretagne, jusqu’à celle du roi Henri II.

Sans réservation, participation libre. .

Chapelle 12 Rue de Léhon Dinan 22100 Côtes-d'Armor Bretagne

