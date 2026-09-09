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AGENDA · Cognac

JEP | Nocturne Cognac, Ville de François 1er Esplanade Georges Clémenceau Cognac

vendredi 18 septembre 2026 · Esplanade Georges Clémenceau · Cognac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Esplanade Georges Clémenceau
Adresse
Boulevard Denfert-Rochereau
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

JEP | Nocturne Cognac, Ville de François 1er

Esplanade Georges Clémenceau Boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Visite aux lampions découverte nocturne
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Esplanade Georges Clémenceau Boulevard Denfert-Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17 

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English :

Lantern-lit nocturnal discovery tour

L’événement JEP | Nocturne Cognac, Ville de François 1er Cognac a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac

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