AGENDA · Cognac
JEP | Nocturne Cognac, Ville de François 1er Esplanade Georges Clémenceau Cognac
vendredi 18 septembre 2026 · Esplanade Georges Clémenceau · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | Nocturne Cognac, Ville de François 1er
Esplanade Georges Clémenceau Boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Visite aux lampions découverte nocturne
.
Esplanade Georges Clémenceau Boulevard Denfert-Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
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English :
Lantern-lit nocturnal discovery tour
L’événement JEP | Nocturne Cognac, Ville de François 1er Cognac a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac
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