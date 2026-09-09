JEP | Nocturne Cognac, Ville de François 1er Esplanade Georges Clémenceau Cognac

Informations pratiques

Cognac

JEP | Nocturne Cognac, Ville de François 1er

Esplanade Georges Clémenceau Boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Visite aux lampions découverte nocturne

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Esplanade Georges Clémenceau Boulevard Denfert-Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

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English :

Lantern-lit nocturnal discovery tour

L’événement JEP | Nocturne Cognac, Ville de François 1er Cognac a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac