Informations pratiques

Saint-Cricq-Villeneuve

JEP Notre Patrimoine, notre histoire

Saint-Cricq-Villeneuve Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La commune vous invite à partager la richesse du terroir landais prenant de la hauteur avec le groupe folklorique Lous Capborruts pour un spectacle de 30 min suivi de deux heures d’initiation aux échasses alors que les quillious proposeront démonstrations et initiations au jeu de quilles gasconnes.

La commune vous invite à partager la richesse du terroir landais prenant de la hauteur avec le groupe folklorique Lous Capborruts pour un spectacle de 30 minutes suivi de deux heures d’initiation aux échasses alors que les quillious de Perquie proposeront démonstrations et initiations au jeu de quilles gasconnes.

En parallèle, un grand jeu de piste permettra d’explorer en famille les trésors cachés du village pendant que les Aînés de la commune régaleront les visiteurs lors d’une pause gourmande avec dégustation de merveilles et de pastis landais. .

Saint-Cricq-Villeneuve 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 25 45

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English : JEP Notre Patrimoine, notre histoire

The town invites you %E0 experience the richness of the Landes region from above with the folk group Lous Capborruts for a 30-minute performance, followed by a two-hour introduction to %E9chasses, while the quillious will offer demonstrations and introductory sessions on the Gascon game of quilles.

L’événement JEP Notre Patrimoine, notre histoire Saint-Cricq-Villeneuve a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Landes d’Armagnac