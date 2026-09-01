JEP Opération Levez les yeux Hôtel Demoret Moulins
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel Demoret · Moulins
Informations pratiques
Moulins
JEP Opération Levez les yeux
Hôtel Demoret 83 rue d’Allier Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Destinée aux scolaires, l’opération Levez les yeux de Moulins invite notre jeunesse à suivre une balade ludique agrémentée de prises de vues anciennes.
.
Hôtel Demoret 83 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 12 patrimoine@agglo-moulins.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Aimed at schoolchildren, the Look Up initiative in Moulins invites our youth to take part in a fun walking tour featuring historic photographs.
L’événement JEP Opération Levez les yeux Moulins a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Moulins (Allier)
- Ciné Débat Bonobos Cinéma CGR Moulins Moulins 10 septembre 2026
- Journée Portes Ouvertes Centre d’Addictologie Moulins 11 septembre 2026
- Animations au V and B route de Lyon Moulins 11 septembre 2026
- Concert JOLENE Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins 11 septembre 2026
- Soirée de lancement du jeu Potagume Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins 14 septembre 2026