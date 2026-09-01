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AGENDA · Moulins

JEP Opération Levez les yeux Hôtel Demoret Moulins

vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel Demoret · Moulins

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Hôtel Demoret
Adresse
83 rue d'Allier
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

JEP Opération Levez les yeux

Hôtel Demoret 83 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Destinée aux scolaires, l’opération Levez les yeux de Moulins invite notre jeunesse à suivre une balade ludique agrémentée de prises de vues anciennes.
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Hôtel Demoret 83 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 12  patrimoine@agglo-moulins.fr

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English :

Aimed at schoolchildren, the Look Up initiative in Moulins invites our youth to take part in a fun walking tour featuring historic photographs.

L’événement JEP Opération Levez les yeux Moulins a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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