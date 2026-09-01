JEP Opération Levez les yeux Hôtel Demoret Moulins

Informations pratiques

Moulins

JEP Opération Levez les yeux

Hôtel Demoret 83 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Destinée aux scolaires, l’opération Levez les yeux de Moulins invite notre jeunesse à suivre une balade ludique agrémentée de prises de vues anciennes.

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Hôtel Demoret 83 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 12 patrimoine@agglo-moulins.fr

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English :

Aimed at schoolchildren, the Look Up initiative in Moulins invites our youth to take part in a fun walking tour featuring historic photographs.

L’événement JEP Opération Levez les yeux Moulins a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région