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AGENDA · Saint-Malo

JEP – Ouverture de solidor avec le CERAA Quai Sébastopol Saint-Malo

samedi 19 septembre 2026 · Quai Sébastopol · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Quai Sébastopol
Adresse
Esplanade Solidor
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

JEP – Ouverture de solidor avec le CERAA

Quai Sébastopol Esplanade Solidor Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Le centre régional d’archéologie d’Alet, en association avec l’Hydro – Musée maritime de Saint-Malo, vous propose d’explorer et de comprendre le site de Solidor en remontant le temps sur les traces des anciennes occupations humaines.   .

Quai Sébastopol Esplanade Solidor Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00 

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English :

L’événement JEP – Ouverture de solidor avec le CERAA Saint-Malo a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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