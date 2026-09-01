JEP – Ouverture de solidor avec le CERAA Quai Sébastopol Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

JEP – Ouverture de solidor avec le CERAA

Quai Sébastopol Esplanade Solidor Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le centre régional d’archéologie d’Alet, en association avec l’Hydro – Musée maritime de Saint-Malo, vous propose d’explorer et de comprendre le site de Solidor en remontant le temps sur les traces des anciennes occupations humaines. .

Quai Sébastopol Esplanade Solidor Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

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English :

L’événement JEP – Ouverture de solidor avec le CERAA Saint-Malo a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel