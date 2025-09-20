JEP ouverture du château de Coucy-le-château Coucy-le-Château-Auffrique

JEP ouverture du château de Coucy-le-château Coucy-le-Château-Auffrique samedi 20 septembre 2025.

JEP ouverture du château de Coucy-le-château

Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Pour sa 42e édition, les Journées européennes du patrimoine auront pour thème le patrimoine architectural .

(Re)découvrez le charme romantique des ruines de Coucy, site emblématique et chargé de mémoire, ce joyau médiéval vous transporte à travers les siècles.

Flânez librement dans l’enceinte du château, admirez ses vestiges monumentaux, et laissez-vous guider vers une immersion unique dans un lieu hors du temps, entre architecture grandiose et paysages à couper le souffle.

En famille, entre amis ou en solo, venez vivre le patrimoine en grand !

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

10h30 12h30 et 14h 17h 0 .

Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France severine.leleu@monuments-nationaux.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP ouverture du château de Coucy-le-château Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2025-08-06 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard