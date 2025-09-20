JEP ouverture du château de Coucy-le-château Coucy-le-Château-Auffrique
JEP ouverture du château de Coucy-le-château Coucy-le-Château-Auffrique samedi 20 septembre 2025.
Coucy-le-Château-Auffrique Aisne
Gratuit
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Pour sa 42e édition, les Journées européennes du patrimoine auront pour thème le patrimoine architectural .
(Re)découvrez le charme romantique des ruines de Coucy, site emblématique et chargé de mémoire, ce joyau médiéval vous transporte à travers les siècles.
Flânez librement dans l’enceinte du château, admirez ses vestiges monumentaux, et laissez-vous guider vers une immersion unique dans un lieu hors du temps, entre architecture grandiose et paysages à couper le souffle.
En famille, entre amis ou en solo, venez vivre le patrimoine en grand !
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025
10h30 12h30 et 14h 17h
Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France severine.leleu@monuments-nationaux.fr
