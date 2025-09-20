JEP Parc Botanique de la Roche Fauconnière Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
JEP Parc Botanique de la Roche Fauconnière
Cherbourg-Octeville 1 rue Charles Favier Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 16:30:00
2025-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Parc Botanique de la Roche Fauconnière sera ouvert gratuitement pour une visite guidée de 2h le samedi 20 septembre de 14h30 à 16h30 et le dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30. .
Cherbourg-Octeville 1 rue Charles Favier Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 72 32 58 72 info@lacitedesplantes.fr
