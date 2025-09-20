JEP Patrimoine Architectural Bourges

Plongez au cœur de l’histoire de Bourges à travers des lieux d’exception ouverts pour vous découvrez, explorez et émerveillez vous !

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Bourges met cette année à l’honneur son patrimoine architectural, précieux témoignage du passé et de la richesse culturelle de la ville.

Monuments, expositions et visites guidées vous permettront de (re)découvrir la richesse et la diversité des édifices de la cité.

Certaines activités sont soumises à la réservation merci de consulter la programmation en ligne sur le site de la Ville de Bourges pour les modalités d’inscription et les horaires. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 81 46

English :

Plunge into the heart of Bourges? history through exceptional sites opened just for you: discover, explore and marvel!

German :

Tauchen Sie ein in die Geschichte von Bourges an außergewöhnlichen Orten, die nur für Sie geöffnet sind: Entdecken, erforschen und staunen Sie!

Italiano :

Immergetevi nel cuore della storia di Bourges in alcuni dei siti più eccezionali del mondo: scoprite, esplorate e meravigliatevi!

Espanol :

Sumérjase en el corazón de la historia de Bourges en algunos de los lugares más excepcionales del mundo: ¡descubra, explore y maravíllese!

