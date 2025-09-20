JEP Patrimoine au Guesclin Fort Du Guesclin Saint-Coulomb
JEP Patrimoine au Guesclin Fort Du Guesclin Saint-Coulomb samedi 20 septembre 2025.
JEP Patrimoine au Guesclin
Fort Du Guesclin Anse Du Guesclin Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, des visites sont organisées au Guesclin tout au long du week-end
– Samedi 20 septembre 11h, 12h20, 13h50 et 15h15
– Dimanche 21 septembre 11h30, 12h50, 14h20, 15h45
Au programme histoire de l’île et de Léo Ferré / balade dans les jardins et terrasses
Adhésion Association 2025 requise 10€
Inscription nécessaire car capacité d’accueil limitée, l’entrée peut être refusée sans réservation préalable. Inscriptions sur helloasso.com ou guesclin.com.
Contact association@guesclin.com .
Fort Du Guesclin Anse Du Guesclin Saint-Coulomb 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne
