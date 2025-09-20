JEP | Pédagogie de l’estampe, atelier de Laurent Nicolaï Cognac

JEP | Pédagogie de l’estampe, atelier de Laurent Nicolaï Cognac samedi 20 septembre 2025.

JEP | Pédagogie de l’estampe, atelier de Laurent Nicolaï

107 rue de Boutiers Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Gravure, eau-forte, taille-douce… ces mots vous disent quelque chose ?

Ça parle d’imprimerie mais encore… Laurent Nicolaï vous invite à découvrir l’univers de l’estampe dans son atelier ADN.

.

107 rue de Boutiers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 92 61 46 adn@laurentnicolai.com

English :

Engraving, etching, intaglio? do these words ring a bell?

It’s all about printing, but what else? Laurent Nicolaï invites you to discover the world of printmaking in his ADN workshop.

German :

Gravur, Radierung, Kaltnadelradierung? sagen Ihnen diese Worte etwas?

Es geht um Drucken, aber was noch? Laurent Nicolaï lädt Sie ein, die Welt der Druckgrafik in seinem DNA-Atelier zu entdecken.

Italiano :

Incisione, acquaforte, calcografia: queste parole vi ricordano qualcosa?

Si tratta di stampa, ma cos’altro? Laurent Nicolaï vi invita a scoprire il mondo della stampa nel suo laboratorio ADN.

Espanol :

Grabado, aguafuerte, calcografía… ¿le suenan estas palabras?

Se trata de estampar, pero ¿qué más? Laurent Nicolaï le invita a descubrir el mundo del grabado en su taller ADN.

L’événement JEP | Pédagogie de l’estampe, atelier de Laurent Nicolaï Cognac a été mis à jour le 2025-09-09 par Destination Cognac