JEP | Photographie et imprimerie d’art la photolithographie ADN Atelier d’estampe Nicolaï Cognac
samedi 19 septembre 2026 · ADN Atelier d'estampe Nicolaï · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | Photographie et imprimerie d’art la photolithographie
ADN Atelier d’estampe Nicolaï 107 rue de Boutiers Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Laurent Nicolaï, artiste et imprimeur d’art, vous invite à découvrir la photolithographie.
.
ADN Atelier d’estampe Nicolaï 107 rue de Boutiers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 92 61 46 adn@laurentnicolai.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Laurent Nicolaï, an artist and fine art printer, invites you to discover photolithography.
L’événement JEP | Photographie et imprimerie d’art la photolithographie Cognac a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac
À voir aussi à Cognac (Charente)
- Concert caritatif de l’Académie Jarousski rue de la Richonne Cognac 9 septembre 2026
- Forum des associations Cognac 2026 Espace 3000 Cognac 12 septembre 2026
- Start and Play Médiathèque de Cognac Cognac 12 septembre 2026
- Yoga Apéro à l’Indigo Maison Martell Cognac 12 septembre 2026
- Spectacle Des mots pour lire Médiathèque de Cognac Cognac 12 septembre 2026