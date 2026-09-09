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AGENDA · Cognac

JEP | Photographie et imprimerie d’art la photolithographie ADN Atelier d’estampe Nicolaï Cognac

samedi 19 septembre 2026 · ADN Atelier d'estampe Nicolaï · Cognac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
ADN Atelier d'estampe Nicolaï
Adresse
107 rue de Boutiers
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

JEP | Photographie et imprimerie d’art la photolithographie

ADN Atelier d’estampe Nicolaï 107 rue de Boutiers Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Laurent Nicolaï, artiste et imprimeur d’art, vous invite à découvrir la photolithographie.
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ADN Atelier d’estampe Nicolaï 107 rue de Boutiers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 92 61 46  adn@laurentnicolai.com

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English :

Laurent Nicolaï, an artist and fine art printer, invites you to discover photolithography.

L’événement JEP | Photographie et imprimerie d’art la photolithographie Cognac a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac

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