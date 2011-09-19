Informations pratiques

Landivisiau

JEP : Photographie « Fonds photo Eugène Léon »

Centre ville Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découverte d’un fonds photographique exceptionnel récemment retrouvé : près de 1500 plaques de verre réalisées dans les années 1920 et 1930 par Eugène Léon, photographe.

Portraits de familles, enfants, jeunes mariés, scènes de la vie quotidienne, fêtes et grands événements locaux …

Ces images constituent un témoignage rare et émouvant de la vie de notre territoire il y a près d’un siècle. Fruit des recherches menées par Hervé Maubian, enseignant, cette collection sera présentée dans plusieurs lieux de la Ville.

Une très belle occasion de découvrir notre patrimoine, entre mémoire, transmission et nouvelles technologies avec des ateliers à l’espace multimédia, en lien avec un focus célébrant les 200 ans de la naissance de la photographie.

Au programme :

– Samedi 19 septembre à 11h.

Rencontre et présentation du projet par Hervé Maubian.

Espace multimédia – Bibliothèque Xavier-Grall.

– Samedi 19 septembre de 14h à 17h.

Lancement d’une démarche participative visant à initier une recherche des descendants à partir de l’identification des personnes photographiées.

Espace multimédia – Bibliothèque Xavier-Grall.

– Dimanche 20 septembre à 11h.

Promenade patrimoniale menée par Hervé Maubian sur les différents lieux d’exposition des photographies.

Lieu : Bibliothèque Xavier-Grall, Square Loussot, Parc de Kréac’h Kélenn, Vallée du Lapic et Place Xavier-Grall.

Événements ouvert à tous, sans inscription. .

Centre ville Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

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English :

L’événement JEP : Photographie « Fonds photo Eugène Léon » Landivisiau a été mis à jour le 2026-09-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX