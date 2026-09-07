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JEP Photographie, Médiathèque Michel Adélaide, Saint-Gilles-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Michel Adélaide · Saint-Gilles-les-Bains

JEP Photographie, Médiathèque Michel Adélaide, Saint-Gilles-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Michel Adélaide
Adresse
7 rue du Saint-Laurent 97434 Saint-Gilles-les-Bains
Ville
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Département
La Réunion

JEP Photographie Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Michel Adélaide La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

JEP Photographie
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, un atelier photo éphémère pour créer le patrimoine vivant de votre famille. Venez poser vos rires, votre complicité et vos regards dans un décor chargé d’histoire.

Médiathèque Michel Adélaide 7 rue du Saint-Laurent 97434 Saint-Gilles-les-Bains Saint-Gilles-les-Bains 97434 Domaine D’Anjou La Réunion La Réunion 06 62 70 43 24 https://mediatheques-saintpaul.re/iguana/www.main.cls?surl=mediatheque-saint-gilles-les-bains Accès handicapé

Arrêt Saint-Gilles -les-Bains SAINT-PAUL
T, S3, S4
Car Jaune

Arrêt Ravine Saint-Gilles SAINT-PAUL
69, LGO
Kar’ouest
JEP Photographie

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